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Дочерние компании "Славнефти" и "Лукойла" оштрафовали за незаконную эксплуатацию сетей

Речь идет о компании "Славнефть-Мегионнефтегаз" и "Лукойл - Западная Сибирь"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановил оштрафовать "Славнефть-Мегионнефтегаз" и "Лукойл - Западная Сибирь" на 250 тыс. и 500 тыс. рублей за незаконную эксплуатацию нефтегазопровода и нефтесборных сетей. Об этом говорится в материалах на сайте суда.

"C марта 2019 года ПАО "СН-МНГ" эксплуатировало нефтегазопровод без разрешения на ввод его в эксплуатацию. Привлечь публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 250 тыс. рублей", - говорится в материалах.

Также, согласно материалам суда, "Лукойл - Западная Сибирь" с сентября 2019 года по 22 июня 2020 года эксплуатировало нефтесборные сети без разрешения на ввод в эксплуатацию. За это компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа 500 тыс. рублей.

Уточняется, что оба нарушения были выявлены Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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