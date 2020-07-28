Скоростная электричка свяжет Иваново и Кинешму

ИВАНОВО, 28 июля. /ТАСС/. Новый скоростной электропоезд начнет курсировать между ивановским городом Кинешма и областным центром с 30 июля. Время в пути составит 1,5 часа, сообщил журналистам во вторник губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

"С 30 июля будет работать рельсовый автобус, проще говоря, это такая мини-"Ласточка", комфортная электричка", - пояснил Воскресенский.

Он отметил, что пока что между городами будет курсировать один поезд, но в дальнейшем планируется запуск дополнительных составов. При этом время прибытия рейса в Иваново будет синхронизировано со временем прибытия утренней "Ласточки" из Москвы и временем отправления скоростного вечернего поезда в Москву.

"Будет стык 15 минут с "Ласточкой" - из Кинешмы можно будет попасть на вечернюю "Ласточку" в Москву, и с утренней из Москвы. Будут также еще два рейса, которые не связаны с "Ласточкой". Если надо будет подкорректировать график, то сделаем", - добавил губернатор.