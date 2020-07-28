ЦБ указал на недоступность биометрии для людей с инвалидностью

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ЦБ отметил удобство мобильных приложений банков для людей с ограниченными возможностями, но указал на недоступность биометрии для людей с ограничениями речи и слуха. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания рабочей группы по повышению финансовой доступности для людей с инвалидностью.

"Пандемия показала реальный уровень адаптации дистанционных каналов взаимодействия в финансовом секторе к потребностям людей с инвалидностью. Хотя мобильные приложения крупнейших банков уже удобны для использования слабовидящими и слепыми людьми, людьми с двигательными ограничениями, остается ряд существенных трудностей. В частности, необходима адаптация биометрии для людей с ограничениями речи и слуха", - отмечается в сообщении.

ЦБ уточнил, что работа по устранению этих и других выявленных проблем включена в новую дорожную карту рабочей группы на 2020-2021 годы. Другие приоритеты дорожной карты - продвижение обновленного национального стандарта по цифровой доступности для незрячих, развитие технологий обучения финансовой грамотности людей с интеллектуальными нарушениями.

Финансовая грамотность для уязвимых групп населения, в первую очередь людей с инвалидностью, пожилых и людей с ментальными особенностями, также стала темой подробного обсуждения на заседании рабочей группы.

Рабочая группа при ЦБ по повышению финансовой доступности для инвалидов и маломобильных групп населения была создана в 2017 году. За три года в кредитные и некредитные финансовые организации были направлены рекомендации по обеспечению доступности финансовых услуг для людей с инвалидностью и маломобильных граждан, а также методические рекомендации для сотрудников по обслуживанию клиентов с особенностями. По итогам очередного этапа мониторинга в 2019 году завершили или практически завершили исполнение рекомендаций 58% кредитных организаций - на 20 процентных пунктов (п.п.) больше, чем в 2018 году, а без учета рекомендаций по техническому переоснащению инфраструктуры - 83%, что на 15 п.п. больше, чем в 2018 году. Мониторинг, а также индивидуальная работа с банками, не в полной мере исполняющими рекомендации Банка России, будут продолжены в 2020 году.