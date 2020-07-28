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Аксенов сообщил, что ведущие до границы с Украиной крымские дороги расширят

Глава региона уточнил, что имеются ввиду трассы Симферополь - Армянск и Симферополь - Джанкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Дороги, идущие по территории Крыма до границы с Украиной, планируется расширить, сообщил журналистам во вторник глава региона Сергей Аксенов.

"Должны быть четырехполосные дороги, с учетом, что это межгосударственное сообщение. Это лицо Крыма, и эти дороги тоже войдут в программу (Федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя)", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что речь идет о трассах Симферополь - Армянск и Симферополь - Джанкой. "Сейчас прорабатывается технико-экономическое обоснование. В программу еще не включены", - добавил глава Крыма.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры. На прошлой неделе по итогам встречи главы Минэкономразвития Максима Решетникова с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым сообщалось, что принято решение продлить ФЦП до 2024 года и увеличить объем ее финансирования до 1,2 трлн рублей.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичРешетников, Максим ГеннадьевичКрымРазвожаев, Михаил Владимирович
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