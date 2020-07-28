Ленобласть подписала соглашение с Tele2 о цифровизации в экономике и городском хозяйстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал с генеральным директором телекоммуникационной компании Tele2 Сергеем Эмдиным соглашение о сотрудничестве по реализации в регионе нацпроекта "Цифровая экономика", сообщила пресс-служба областного правительства.

"Стороны намерены развивать технологии и сервисы, направленные на цифровизацию экономики. Среди потенциальных точек взаимодействия - проекты автоматизации решений для нужд агропромышленного комплекса, цифровизации городского хозяйства, запуск удобных для населения и местного бизнеса электронных сервисов", - отмечается в сообщении.

Соглашение предусматривает взаимодействие в сфере развития телеком-инфраструктуры региона. "Качественная мобильная связь - это не только общение, но и возможность учиться, работать и получать госуслуги, не выходя из дома, пользоваться удобными онлайн-сервисами для бизнеса. Сотрудничество с крупнейшими операторами связи, несомненно, будет стимулировать дальнейшее внедрение современных технологий во всех значимых отраслях экономики региона и позволит повысить качество жизни и уровень комфорта жителей области", - процитировала пресс-служба слова Дрозденко во время подписания документа.

Ранее Дрозденко сообщил ТАСС, что в настоящее время 84,5% территории Ленинградской области имеет устойчивое покрытие сетями связи, подключение к сети интернет есть в 73,6% домохозяйств, а к концу 2021 года планируется достичь показателей 87% и 80% соответственно. К 2024 году Ленинградская область планирует перевести 95% государственных услуг в цифровой формат.