Ставрополье с начала 2020 года увеличило экспорт сельхозпродукции на 48%

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья с начала 2020 года экспортировали сельскохозяйственной продукции на сумму более 200 млн долларов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном край экспортирует зерно, мясо и масложировую продукцию, сообщили журналистам в Министерстве сельского хозяйства региона во вторник.

"На 20 июля текущего года Ставропольский край экспортировал сельскохозяйственной продукции на сумму более $200 млн или 47% от установленного целевого показателя на 2020 год. Это на 48 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, динамика в сравнении с прошлым годом по всем приоритетным экспортным группам положительная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной экспортной позицией региона по-прежнему остается экспорт зерна. "За отчетный период экспортировано зерновой продукции на сумму $75 млн или 360 тысяч т. Вторая позиция, имеющая наибольший экспортный потенциал, - мясная продукция. По сравнению с прошлым годом рост экспорта составил почти 30%. За отчетный период экспортировано продукции на сумму почти $70 млн или 77% от целевого показателя", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что край существенно нарастил экспорт масложировой продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года фиксируется рост на 175%, что свидетельствует о высоком потенциале развития отрасли. Для дальнейшего успешного наращивания объемов экспорта региону необходимо принять меры по его диверсификации.

По данным министерства, регион экспортирует продукцию АПК в более 50 стран мира. В топ пяти стран экспортеров вошли Азербайджан, Китай, Грузия, Саудовская Аравия и Украина.

Увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров.