Минэкономразвития проработает меры по развитию инфраструктуры морского порта Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ проработает меры по развитию инфраструктуры морского порта Махачкалы, что позволит нарастить перевалку грузов из единственного незамерзающего российского порта на Каспии, заявил первый замминистра экономического развития Михаил Бабич во время рабочей поездки в Махачкалу.

"Порт и аэропорт - крупнейшие объекты, которые определяют экономические возможности республики. Зерновой, нефтеналивной, рыбный терминалы - это все дополнительные возможности для развития экономики республики, - сказал Бабич журналистам после посещения порта. - Очень хорошие перспективы развития, огромный потенциал. Задача Министерства экономического развития РФ - разобраться и понять, что можно сделать. Мы слышали, что необходимо дноуглубление, необходимо создать дополнительные условия по привлечению дополнительных объемов нефти, все эти вопросы мы будем обсуждать".

По словам гендиректора махачкалинского морского торгового порта Мурада Хидирова, на сегодняшний день причалы готовы принимать, в частности, нефтетанкеры грузоподъемностью в 13 тыс. т, однако из-за недостаточной глубины каналов суда идут загруженными только на две трети - 8,5 тыс. т. "Каналы надо углублять. Если каналы углубим, то сможем принимать и 13-тысячники", - сказал он.

Хидиров подчеркнул, что дноуглубительные работы позволят увеличить объем перевалки нефти и нефтепродуктов на 2 млн т ежегодно без создания дополнительных мощностей.

В свою очередь глава Дагестана Владимир Васильев подчеркнул, что дноуглубительные работы не должны быть очень затратными, более того, они будут частично окупаться в том числе за счет продажи песка, который будет подниматься со дна.

Объем перевалки грузов в Махачкалинском морском торговом порту за первые шесть месяцев текущего года увеличился на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожный и автопаромный терминалы мощностью 1,3 млн т, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год.