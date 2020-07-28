Эксперты считают, что рубль продолжит слабеть к евро

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Рубль в августе может продолжить ослабление к евро из-за снятия карантинных мер и сезонных факторов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В первые два дня рабочей недели рубль снизился по отношению к евро до уровней, близких к 85 рублям, и вернулся к минимумам начала апреля, когда российская валюта оказалась под серьезным давлением из-за падения котировок нефти.

Ослабление рубля в целом эксперты связывают с завершением налогового периода в этот вторник, что оставляет рубль "один на один" с факторами давления, которые не располагают рынок к существенному росту спроса на валюты развивающихся стран.

"Тревожность инвесторов продолжает нарастать как в вирусной плоскости, так и в отношении напряженности между США и Китаем. Также не в пользу рубля выступает и сезонность второго полугодия", - пояснил экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.

Кроме того, сохраняются и риски обусловленные санкционной риторикой. "Усиливается давление на "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", их могут включить в число проектов, которые попадают под действие закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", - считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Покатович добавил, что геополитические риски для РФ, скорее всего, продолжат свою активизацию в ближайшие недели, что уже сейчас может приводить к росту опасений инвесторов и, соответственно, к повышению давления на рубль.

Кроме того, укрепление евровалюты сегодня происходит не только к рублю, но и к доллару. "Основным фактором в пользу укрепления евро сейчас является достигнутое ранее соглашение по бюджету и инструментам восстановления экономики ЕС (объемом €750 млрд). Данный фактор поддержал курс европейской валюты", - пояснил Покатович отметив, что данное укрепление евро может иметь временный формат.

Снятие ограничений окажет давление на рубль

Снятие карантинных мер и сезонные факторы будут способствовать снижению платежного баланса РФ и ослаблению российский валюты, в том числе к евро.

"Постепенное снятие ограничений по всей стране сопровождается ростом спроса, в том числе на импорт, а соответственно и на иностранную валюту. Тем самым по итогам июля показатель платежного баланса РФ может ухудшится", - пояснил Миронюк.

В свою очередь открытие авиасообщения вместе с сезоном отчетов, могут сдвинуть верхнюю границу движения рубля в паре с евро выше отметки 86 рубля до конца августа, добавил эксперт. Однако возможность улучшить торговый и платежный балансы у России появится уже с начала августа, после смягчения квот в рамках ОПЕК+. "Дополнительные 400 тыс. баррелей добычи нефти в сутки при сохранении текущего диапазона цен на сырье увеличат приток валютной выручки", - добавил Миронюк.

По прогнозам "БКС Премьер", в перспективе августа курс рубля к евро может формироваться в диапазоне 82-86 рубля.