Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показали единой динамики

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики и завершили торги разнонаправленно. Так, К 20:20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,37%, до 2895,45 пункта, РТС снизился на 0,67%, до 1257,69 пункта, оказавшись под давлением более слабого рубля.

Доллар к рублю вырос на 1,28%, до 72,48 рубля, евро - на 1,13%, до 85,02 рубля. Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent за день снизился на 0,61%, до $43,2 за баррель.

"С одной стороны, оптимизм инвесторов поддерживают новости о продвижении в поиске вакцины от вируса. С другой стороны, постоянный рост числа заболевших по всему миру, введение повторных карантинов в некоторых странах и т. д. выступают в пользу роста тревожности участников рынка. Не менее важным фактором в пользу усиления опасений выступает и напряженность отношений США и Китая", - пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Индекс Мосбиржи снижается на фоне коррекции недавних лидеров роста, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов. Так, в лидерах снижения оказались "Аэрофлот" (-4,3%), "Полюс" (-4,3%) и "ИнтерРАО" (-3,3%).

"Аэрофлот" во вторник находился под давлением новостей об одобрении допэмиссии c сохранением контроля в компании у государства. Допэмиссия будет проведена по открытой подписке. Бумаги золотодобытчиков шли вниз вслед за коррекцией золота с нового исторического пика ($1974 за унцию), достигнутого в первой половине сессии", - объясняет аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Лидером роста вечером торгового дня стали расписки "Ленты" (+8,2%), которые продолжают получать поддержку от опубликованных накануне сильных операционных и финансовых результатов за II квартал 2020 года.

Прогноз на среду

Волатильность на рынках в ближайшие дни будет сохраняться в условиях ужесточения антивирусных мер в отдельных странах и ожидания дополнительных мер поддержки, что может снизить интерес к рисковым активам, считает Потапов.

Также в среду рынки будут концертировать свое внимание на заседании ФРС США. "Мы не ожидаем изменений ставки, однако монетарные власти США могут подать рынкам сигнал о готовности к реализации новых мер поддержки. Если рынки получат такой сигнал о том, что новые меры поддержки будут реализованы в весьма существенных объемах ($1-3 трлн), риск-аппетиты получат дополнительную поддержку", - добавил Бахтин.

В "БКС Премьер" ожидают, что в среду индекс Мосбиржи может находиться вблизи уровней 2870-2920 пунктов. В то же время, факторы давления в отношении рубля будут преобладать и среду курс рубля продолжит умеренное ослабление и будет формироваться в диапазоне 71,8-73,2 рубля за доллар, добавили в компании.