Отчисления от налога на доход планируют закрепить за бюджетами районов Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Депутаты Ульяновской области планируют закрепить за бюджетами городских округов и муниципальных районов единые нормативы отчислений от налога на профессиональный доход и от платы за негативное воздействие на окружающую среду, сообщает пресс-службе Законодательного собрания Ульяновской области.

"Мы собираемся снять с муниципальных районов и городских округов финансовую нагрузку и оказать поддержку посредством передачи дополнительных доходных источников. Речь идет об увеличении нормативов отчислений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также о полной передаче на муниципальный уровень поступлений по плате за негативное воздействие на окружающую среду", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства региона Марину Алексееву.

Кроме того, власти региона планируют увеличить нормативы отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения с 30% до 50% для муниципальных районов и с 5% до 15% для городских округов. Дополнительные поступления в местные бюджеты составят порядка 285 млн рублей.

"Вносимые изменения являются логичным шагом по совершенствованию межбюджетных отношений внутри региона и напрямую скажутся на повышении наполняемости бюджетов муниципальных образований", - добавил председатель бюджетного комитета Александр Чепухин, слова которого приводит пресс-служба