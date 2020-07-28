Дуров обвинил Apple в создании мифов вокруг App Store, обманывающих пользователей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил компанию Apple в том, что та обманывает своих пользователей, строя необоснованные мифы вокруг магазина приложений App Store. Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

В частности, создатель Telegram обратил внимание на то, что Apple, создавая мифы о работе площадки, пытается обосновать неоправданно высокую комиссию в 30% для разработчиков приложений. Один из мифов, считает Дуров, состоит в том, что комиссия в 30% позволяет Apple содержать App Store.

"В реальности Apple тратит на поддержку App Store лишь незначительную часть того, что забирает у разработчиков приложений. Каждый квартал Apple изымает у авторов сторонних приложений миллиарды долларов. Однако затраты на хостинг и модерацию приложений исчисляются не в миллиардах, а в десятках миллионов долларов. Мы в Telegram знаем это, потому что размещаем и модерируем большее количество публично доступного контента, чем App Store. Поддержание любой крупной видеоплатформы требует больше серверов и модераторов, чем содержание каталога приложений", - пишет Дуров в своем Telegram-канале. Он также уточняет, что в запасе у Apple около $200 млрд свободных средств, которые компания не использует для совершенствования своих смартфонов.

Основатель мессенджера опровергает идею, что любой может создать свою операционную систему (ОС) и начать конкурировать с Apple, так как достаточно сложно убедить сторонних разработчиков создавать приложения под новую ОС. "Разработчики не создают приложения под новую систему из-за отсутствия у нее достаточного количества пользователей, а пользователи не покупают телефоны с новой системой из-за отсутствия в них достаточного количества сторонних приложений", - комментирует Дуров. Он добавил, что, если бы не Apple, то другая компания могла бы удовлетворить растущую потребность рынка в функциональной мобильной ОС.

Дуров отмечает, что у разработчиков нет выбора между iOS и Android, а "если они хотят запустить социально значимый сервис, им придется создавать приложения под обе платформы мобильной дуополии".

Также, по его словам, неверно полагать, что комиссия App Store в 30% соотносится с аналогичными комиссиями других платформ, так как пользователи Android могут устанавливать приложения из сторонних источников, не только из Google Play. А часть других платформ совершенно несопоставима с iOS и Android по количеству пользователей, количеству приложений и стоимости перехода на конкурирующие платформы. Он также обращает внимание, что компания Apple "активно использует ресурсы регуляторов для криминализации джейлбрейка (операция, благодаря которой можно получить доступ к файловой системе некоторых устройств Apple и устанавливать сторонние приложения - прим. ТАСС)", в том числе для криминализации установки приложений не из App Store. Это, указывает Дуров, означает, что монополия изначально основана на вмешательстве регуляторов в механизмы рынка, а Apple не является в чистом виде игроком "свободного рынка".

Антимонопольное расследование в отношении Apple

Сейчас в Европе и США идут антимонопольные расследования действий Apple. Ранее пресс-служба Еврокомиссии (ЕК) объявила о начале двух расследований в отношении Apple. ЕК намерена установить, нарушает ли компания правила конкуренции ЕС в системе Apple Pay и в магазине приложений App Store. Расследование касается, в частности, обязательного использования собственной системы покупок в приложениях Apple и ограничений на способность разработчиков информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных, более дешевых возможностях совершить покупку. В июне Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что планирует изучить европейскую практику в связи с расследованиями ЕК в отношении Apple.