В Счетной палате назвали Минэнерго, Росмолодежь и ФССП наиболее открытыми ведомствами

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Счетная палата РФ признала Минэнерго России, Росмолодежь и Федеральную службу судебных приставов наиболее открытыми ведомствами России. Об этом говорится в экспертном докладе "Открытость государства в России-2020", подготовленном Счетной палатой, АНО "Инфокультура" и Центром перспективных управленческих решений.

"В этом году ни одно ведомство не получило оценку ААА, а ФОИВ с высокой степенью открытости признаны только три: Минэнерго России, Росмолодежь и Федеральная служба судебных приставов", - говорится в документе.

Согласно данным отчета, Минэнерго получило рейтинг - AAB, а Росмолодежь и Федеральная служба судебных приставов - ААС. При этом ни одно федеральное ведомство нельзя назвать полностью открытым, а больше половины российских федеральных органов исполнительной власти относятся к категории низкого уровня открытости.

Всего исследование охватывало 72 федеральных органа исполнительной власти.