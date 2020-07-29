Власти США подписали соглашение с Kodak о производстве ряда компонентов лекарств

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов достигли соглашения с компанией Kodak о производстве четверти всех компонентов нефирменных лекарств в стране. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

"Моя администрация достигла исторического соглашения с великой американской компанией. Вы помните ее со старых добрых времен пленочной фотографии <...>. Это Kodak", - сказал он. По его словам, компания сможет производить 25% всех компонентов нефирменных лекарств в Соединенных Штатах.