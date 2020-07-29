Трамп допустил, что США будут поставлять вакцину от коронавируса другим странам

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от нового коронавируса другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Белом доме.

"Когда у нас будет эта вакцина, она будет распространяться <...>. Это будет очень быстрый процесс по всей стране. Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких", - сказал глава вашингтонской администрации.

По словам Трампа, в США было значительно увеличено производство материалов, необходимых для вакцины. "Мы на пути к тому, чтобы быстро произвести 100 млн доз, когда вакцина будет одобрена, что может произойти очень скоро. А вскоре после этого - 500 млн доз", - добавил американский лидер.

Испытания вакцины от Pfizer

Американская компания Pfizer приняла решение совместить вторую и третью фазы клинических испытаний вакцины от нового коронавируса, рассказал Дональд Трамп.

"Они [Pfizer] совмещают вторую и третью фазы испытаний вакцины, работая очень быстро, двигаясь в позитивном направлении, - отметил Трамп. - Такое впервые происходит, за несколько месяцев до испытания остальных [вакцин]. Такого никогда не было, это самая быстрая [разработка вакцины]".

Глава государства неоднократно заявлял, что американская вакцина от коронавируса будет готова к концу 2020 года. Он создал госпрограмму, которая оказывает помощь фармакологическим предприятиям с целью ускорения разработки препаратов. В ее рамках производится большой объем доз потенциальных вакцин, чтобы после соответствующих испытаний и проверок сразу же предоставить их американцам.

Ранее Трамп сообщил, что Pfizer может оказаться первой, чья вакцина от коронавируса пройдет клинические испытания, после чего власти США получат от компании 100 млн доз. Ожидается, что этот препарат будут бесплатно распространять среди американцев.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано около 4,3 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 148,8 тыс. человек.