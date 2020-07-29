"Известия": две трети россиян сталкивались с обманом при найме на работу

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Две трети или 65% граждан России, ищущих новую работу, сталкивались с обманом со стороны потенциальных работодателей. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на опрос российской платформы поиска работы HeadHunter.

Согласно исследованию, чаще всего люди сталкивались с ситуациями, когда обещанное вознаграждение отличалось от предложенного (61%), когда заявленный функционал не соответствует реальному (53%) или указанные в вакансии условия труда не отвечали договоренностям с работодателем (36%). Более того, опрошенные жаловались, что не получали нормированный рабочий график и не были трудоустроены официально (33%), а также сообщали о попытках вовлечения в финансовые пирамиды (25%). Опрос проводился с 7 по 14 июля 2020 года, в нем приняли участие почти 9 тыс. респондентов.

Чаще всего об обманах со стороны работодателей сообщали жители Алтайского края (78%), Самарской (76%) и Омской (70%) областей. Меньше всего с подобным сталкивались в Удмуртии (39%), Ханты-Мансийском автономном округе (50%) и Ульяновской области (51%).

Среди профессиональных областей больше всего жалоб на сферу госслужбы и НКО (78%), автомобильного бизнеса (78%) и административного персонала (75%). Менее всего обманывают начинающих студентов (53%), представителей добывающей отрасли (56%) и IT-сферы (56%), свидетельствуют данные HeadHunter.