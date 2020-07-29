В Японии рассматривают три варианта укрепления ПРО после отказа от Aegis Ashore

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) рассматривает три варианта укрепления ПРО после отказа от планов размещения в стране двух наземных комплексов американского производства Aegis Ashore. Об этом в среду сообщила газета Yomiuri.

ЛДП провела уже 5 раундов внутрипартийных консультаций по этой теме с целью обсуждения положительных и отрицательных сторон того или иного плана. Как ожидается, основные направления политики укрепления ПРО будут выработаны к концу сентября текущего года.

Первый вариант предполагает дополнительную закупку кораблей, оснащенных установками ПРО Aegis. Сейчас Япония располагает семью такими кораблями, и к марту следующего года должна была принять на вооружение еще один. Таким образом, при дополнительных закупках Силы самообороны получат в распоряжение уже знакомый им корабль. Главным минусом в случае принятия такого решения станет нехватка военнослужащих для формирования новых экипажей.

Другой рассматриваемый вариант предусматривает закупку мощного наземного радара, который бы действовал в связке с уже существующей в Японии системой ПРО, состоящей из кораблей с системами Aegis и комплексов Patriot PAC-3. В данном случае Япония смогла бы более эффективно отслеживать запуски баллистических ракет и осуществлять перехват. Тем не менее, по оценке экспертов, в таком случае потенциальный противник мог бы перехватывать данные, которые идут от радара.

Третий план заключается в создании группировки спутников оборонного назначения, которые позволят осуществлять постоянный мониторинг запусков баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет. Однако такая система требует высоких затрат на разработку и само оборудование.

Структура ПРО

В настоящее время Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.

15 июня о прекращении программы развертывания Aegis Ashore объявил глава военного ведомства Японии. Он сослался на то, что при пуске ракет с существующих установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения.

Исправление этого недостатка, по его словам, потребует дополнительных значительных расходов и много времени. Эксперты же указывают на то, что комплексы Aegis Ashore в заказанной комплектации не могут перехватывать баллистические ракеты последних модификаций, а также крылатые ракеты.