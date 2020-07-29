Власти Чукотки считают, что развитие Севморпути решит вопрос вывоза ядерного топлива с АЭС

ТАСС, 29 июля. Развитие инфраструктуры Северного морского пути позволит решить ряд ключевых вопросов транспортной доступности Чукотского АО, в том числе вопрос с вывозом ядерного топлива с Билибинской атомной электростанции, сообщил ТАСС первый заместитель начальника окружного департамента промышленной политики Андрей Быков.

Проект по вывозу отработанного ядерного топлива с Билибинской АЭС через Северный морской путь был разработан еще в 2017 году, однако финансирование для строительства специализированного судна, подходящего дня этих целей, выделено не было. Планируется, что к 2021 году Билибинскую АЭС полностью выведут из эксплуатации - ее заменит плавучая атомная теплоэнергостанция в Певеке, однако даже после остановки АЭС на ней планируют продолжить работу две трети персонала.

"Cформирован перечень проектов, реализация которых на территории Чукотского автономного округа, в рамках развития Северного морского пути, позволит решить вопросы вывоза ядерного топлива Билибинской АЭС и улучшить транспортную доступность региона и месторождений округа. Это строительство нового терминала порта Певек на мысе Наглейнын, оснащение его портовым флотом для работы круглогодично, перевалка грузов Баимского ГОКа в порту Провидения с судов ледового класса на конвенционные суда и реконструкция морского порта Провидения", - сказал Быков.

Он добавил, что использование портов Певек и Провидения позволит оптимально решить поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу по увеличению к 2024 году грузопотока по СМП до 80 млн тонн. В конце июля, выступая с отчетом в Госдуме, премьер Михаил Мишустин заявил, что необходимо связать все регионы транспортными артериями, создать инфраструктуру Северного морского пути как альтернативного транспортного коридора. Это, по заявлению Мишустина, позволит привлечь дополнительную грузовую базу, будет способствовать социально-экономическому развитию регионов и страны в целом.

Билибинская АЭС - атомная электростанция, расположенная рядом с городом Билибино на Чукотке. АЭС производит около 80 % электроэнергии, вырабатываемой в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме. Это единственная в мире электростанция, которая находится в зоне вечной мерзлоты.