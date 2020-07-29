Доходы бюджета Приморья в 2020 году сократились на 1,2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Финансовые поступления из федеральной казны позволили сократить потери бюджета Приморья на 3,4 млрд рублей и в целом сокращение его доходов в нынешнем году составляет 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила в среду на очередном заседании законодательного собрания края председатель правительства региона Вера Щербина, представляя законопроект о корректировках краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

"У нас по-прежнему продолжается падение налоговых доходов, на сегодняшний день они уже оцениваются примерно в 6,2 млрд рублей по консолидированному бюджету, из них около 1 млрд рублей доходов теряют органы местного самоуправления и 5 с лишним млрд рублей - это реальные потери краевого бюджета. В связи с этим мы вносим на рассмотрение существенные корректировки, мы сокращаем налоговые доходы в бюджет, из них мы прибыль сокращаем на 4,1 млрд рублей и упрощенная система налогообложения 0,5 млрд рублей", - сообщила Щербина, представляя законопроект.

Она уточнила, что благодаря дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета жесткого сокращения бюджета не будет. По ее словам, регион уже получил дополнительно 3 млрд 400 млн рублей из федерального бюджета, и в целом сокращение доходов составит 1 млрд 221 млн рублей.

"Расходы бюджета мы предлагаем увеличить на 2 млрд 61 млн рублей, львиная доля этих расходов увеличивается как раз за счет переданных из федерального бюджета средств. Например, по министерству здравоохранения 641 млн рублей, по министерству транспорта - 741 млн рублей мы добавляем, по министерству труда и социальной политики - 872 млн рублей. Это связанные как раз с безработными, со всеми мероприятиями, которые проводятся в условиях пандемии COVID-19 по линии министерства труда социальные выплаты разным категориям населения", - сообщила Щербина. Законопроект принят в трех чтениях.

На различные мероприятия по борьбе с коронавирусом регион уже направил 7 млрд рублей, добавила она. По данным на вторник число заразившихся коронавирусом в регионе составляет 6,5 тыс. человек, за сутки заразились 110 тыс. человек.