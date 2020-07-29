"Норникель" и "Роснефть" будут сотрудничать в области топливообеспечения

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. "Норникель" и "Роснефть" достигли договоренности о партнерстве в области топливообеспечения. В частности, компании предлагают Минприроды включить в аукцион на Турковский участок (включая Ушаковское месторождение) требования о наличии действующих проектов в Арктике. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

"Компании направили совместное письмо в Министерство природных ресурсов, в котором "Норильский никель" выразил поддержку проведению лицензирования Турковского участка (включая Ушаковское месторождение) на условиях, предложенных "Роснефтью" с включением требования о наличии у участников аукциона действующих проектов по разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края, а также обязательств осуществлять транспортировку газа по Северному морскому пути с использованием судов ледового класса российской постройки", - сказано в сообщении.

В случае приобретения лицензии на этот участок, "Роснефть" обеспечит поставку недостающих объемов газа предприятиям "Норникеля" из запасов Ушаковского участка после начала его разработки, отмечается в собщении.

Кроме того, с октября 2020 года по апрель 2021 года "Роснефть" поставит по Северному морскому пути предприятиям ГМК в Норильском промышленном районе до 123,9 тыс. тонн нефтепродуктов. Сотрудничество компаний позволит высвободить значительную часть резервуарного парка ГМК в регионе для проведения комплексного обследования и модернизации инфраструктуры, отметили в "Норникеле".

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад главы Минприроды Дмитрия Кобылкина вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщал, что Минприроды готово выставить на аукционы Дерябинское и Казанцевское месторождения, а Ушаковское месторождение (запасы - 54 млрд куб. м газа, располагается в Красноярском крае) предлагается зарезервировать для снабжения Норильского промышленного района.