Акционеры "Аэрофлота" приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Акционеры авиакомпании "Аэрофлот" на собрании 28 июля приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

"В связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО "Аэрофлот" кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, дивиденды по итогам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать", - отмечается в материалах.

Ранее правительство РФ рекомендовало своим представителям в совете директоров "Аэрофлота" на годовом собрании акционеров компании не поддерживать выплату дивидендов за 2019 году. Позже рекомендация была поддержана на заседании совета директоров максимальным количеством голосов.

По итогам работы в 2018 году "Аэрофлот" направил на дивиденды 2,86 млрд рублей, или 2,7 рубля на акцию. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2019 года составила 13,5 млрд рублей, следует из отчетности компании. Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,2%) принадлежит государству в лице Росимущества, ГК "Ростех" принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам - 39,6%.