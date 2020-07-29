Глава Минкомсвязи Максут Шадаев вошел в совет директоров "Аэрофлота"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Акционеры "Аэрофлота" на общем годовом собрании утвердили новый состав совета директоров, в который вошел глава Минкомсвязи Максут Шадаев, сообщила компания.

В совет также вошел ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской, первый заместитель председателя и член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава ОАК Юрий Слюсарь, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, гендиректор "Авиакапитал-cервис" Роман Пахомов.