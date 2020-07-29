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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Курс евро на открытии торгов Мосбиржи вырос до 85,19 рубля

Курс доллара снизился до 72,47 рубля

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,16%, до отметки в 72,47 рубля, курс евро прибавил 0,13%, до 85,19 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:06 мск, курс доллара находился на отметке 72,42 рубля (-0,24%), а евро торговался на уровне открытия сессии - 85,19 рубля. 

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,07% и составил 2893,54 пункта, а индекс РТС - на 0,14%, до 1255,89 пункта.

К 10:04 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,08%, до 2893,19 пункта, РТС находился на уровне 1258,29 пункта (-0,05%).

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РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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