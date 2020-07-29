"Трансконтейнер" ввел запрет на перевозку своих контейнеров в полувагонах

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. "Трансконтейнер" ввел запрет на перевозку собственных контейнеров в полувагонах. Об этом говорится в телеграмме президента оператора Александра Исурина (есть в распоряжении ТАСС).

"Для обеспечения безопасности железнодорожных перевозок крупнотоннажных контейнеров <…>, обеспечения сохранности контейнерного парка компании и перевозимых грузов <…> запретить погрузку крупнотоннажных контейнеров всех типов собственности компании в полувагоны всех моделей, эксплуатируемых на сети железных дорог Российской Федерации", - пишет Исурин.

Ранее издание РБК сообщило, что владелец "Первой грузовой компании" Владимир Лисин предложил увеличить погрузку на сети РЖД за счет перевозки контейнеров в полувагонах, а не только на фитинговых платформах.

Перевозка контейнеров в полувагонах разрешена Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), на сети РЖД для российских грузоотправителей ее запретили в конце 2014 года.

"Мы по-прежнему считаем, что погрузка контейнеров в полувагоны создает риски для безопасности движения, грузов и подвижного состава. По нашим данным никаких технологических прорывов при использовании полувагонов для перевозки контейнеров не произошло", - пояснил журналистам Исурин.

По его словам, в компании понимают аргументы сторонников перевозки в полувагонах. Профицит полувагонов действительно ощутимо ухудшает экономику железнодорожных перевозок. Однако если всерьез рассматривать вопрос перевозки контейнеров в полувагонах, в правила крепления грузов должны быть внесены изменения для ужесточения норм безопасности, в частности, требование полной очистки вагона от остатков груза перед загрузкой контейнера, одноразового использование элементов крепления контейнера в полувагоне.

"Никто же не рассматривает всерьез возможность установки буржуек в городские квартиры в случае, если в стране возникает профицит угля из-за падения экспорта. Почему же тогда мы рассматриваем столь радикальное изменение технических условий перевозки контейнеров из-за краткосрочного изменения конъюнктуры на рынке полувагонов", - заключил глава "Трансконтейнера".