Кабардино-Балкария получит более 414 млн рублей на льготы по оплате услуг ЖКХ

НАЛЬЧИК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарской Республики ожидают получить свыше 414 млн рублей на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы и правительства региона в среду.

"Более 9 млрд рублей будет перераспределено между регионами России на предоставление льгот гражданам по оплате ЖКУ. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Кабардино-Балкария на указанные цели получит 414,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Речь идет о льготах для отдельных категорий населения из числа ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг, оставшуюся часть берет на себя государство. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета.