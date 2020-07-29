На Ставрополье в период ограничительных мер безработным выплатили 1 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Безработные жители Ставрополья, лишившиеся работы в период пандемии коронавируса, получили более 1 млрд рублей в виде пособий, сообщило в среду управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"За время ограничительных мер безработным на Ставрополье выплатили более 1 млрд рублей. Так, граждане, уволенные после 1 марта 2020 года (за исключением уволенных за виновные действия), в период с 1 апреля по 31 августа получают максимальное пособие по безработице (12 130 рублей) и дополнительную выплату на каждого несовершеннолетнего ребенка (по 3 000 рублей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители края, прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность после 1 марта, могут получить максимальное пособие по безработице (12 130 рублей) с 13 июня сроком не более трех месяцев, но не позднее 1 октября. Им также положена дополнительная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Инициатором мер поддержки безработных россиян в период пандемии выступил президент РФ Владимир Путин. Право на выплаты пособий этой категории граждан продлено до конца лета. На эти цели правительство РФ дополнительно направило около 20 млрд рублей.

С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксировано 7 999 случаев заражения коронавирусом, после выздоровления из больниц выписаны 5 254 человека, умер 151 пациент. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят 11 июня.