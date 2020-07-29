Глава Ростуризма заявила, что российские курорты не боятся конкуренции Турции

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Ростуризм не ожидает падения спроса на отдых на курортах юга России в связи с возобновлением авиасообщения с Турцией. Об этом заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в эфире телеканала "Россия-24".

"Нет, не боимся [конкуренции с Турцией], - сказала она. - В данном случае курортный сезон на юге России проходит достаточно успешно".

По словам Догузовой, россиян, желающих отдохнуть на курортах внутри страны, в данный момент достаточно, несмотря на готовящееся возобновление международного авиасообщения. "Что касается юга России, можно сказать, что спрос превышает предложение", - подчеркнула она.

Она добавила, что Ростуризм советует россиянам оформлять страховки на время отдыха за рубежом и внутри страны на фоне пандемии коронавируса.

"Ситуация в мире еще не стабильная, коронавирус еще не полностью побежден, поэтому <...> мы рекомендуем обязательно оформлять страховки на всякий случай, - сказала она. - Это касается и зарубежных поездок, и туров по России".

С 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение с тремя странами, в том числе с Турцией. Сначала возобновятся полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа будут выполняться рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.