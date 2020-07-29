Совкомбанк в I полугодии увеличил закупки золота на 40%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Совкомбанк в первом полугодии 2020 года увеличил закупки золота в слитках на 40% - до 25 т. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"Совкомбанк в первом полугодии 2020 г. приобрел 25 т золота в слитках, что на 40% превышает показатель за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении. Банк указал, что практически весь металл был куплен у российских недропользователей.

По словам руководителя департамента по операциям с драгоценными металлами Совкомбанка Елены Магеры, в первом полугодии 2020 г. банк стал одним из крупнейших экспортеров золота и, учитывая рыночную конъюнктуру, продолжит наращивать свое присутствие в этом сегменте.

"Цены на золото обновили исторический максимум. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе золото сохранит свою инвестиционную привлекательность. Поддержку ценам на золото окажет сохранение стимулирующей монетарной политики ведущих Центробанков мира, связанной с преодолением последствий локдауна в крупнейших экономиках из-за коронавируса. Росту цен на драгоценный металл также способствует роль золота как защитного актива в периоды экономической нестабильности", - отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Совкомбанк развивает работу на рынке драгоценных металлов с 2018 г., выстроив полный цикл услуг для предприятий отрасли. Помимо закупок золота, банк активно участвует в финансировании золотодобывающих проектов в Сибири и на Дальнем Востоке. Для этого Совкомбанк использует как собственные средства, так и синдицированные кредиты от иностранных инвесторов.