Worldskills займется переподготовкой кадров, потерявших работу во время пандемии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сеть Worldskills в регионах России займется быстрой подготовкой по дистанционным программам кадров, которые вынужденно остались без работы во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила в среду глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы в рамках текущей ситуации также по вашему поручению сейчас разворачиваем всю сеть Worldskills под быструю подготовку по дистанционным программам кадров, которые сегодня вышли на рынок труда, которые вынужденно остались без работы, чтобы помочь им быстро получить новые профессии, которые будут востребованы в текущей ситуации в экономике в регионах", - сказала она.

По ее словам, в АСИ видят, что после таких программ у людей повышается заработная плата. "Мы в Новгородской области смотрели - там программа "50+", то есть обучали специалистов, казалось бы, уже в возрасте, не совсем конкурентном для HR, но практика показала, что люди с новыми компетенциями и знаниями могут найти себе конкурентную новую работу, еще и получать зарплату выше, чем на предыдущем месте", - отметила Чупшева.

Как ранее отмечал Мишустин, коронавирус сильно изменил рынок труда. На прошлой неделе он приводил данные, по которым с 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах службы занятости, выросло в 3,5 раза, сейчас их около трех миллионов.

Образовательный навигатор для школьников

Чупшева сообщила, что АСИ совместно с Минпросвещения РФ и лидерами рынка образовательных услуг запустило навигатор дополнительного образования для занятий школьников во время летних каникул.

"Мы сегодня активно работаем с министерством просвещения по проектам, связанным и с поддержкой форматов дистанционного образования, и с новыми формами образования. Вместе с лидерами рынка запустили навигатор дополнительного образования, где выложен бесплатный контент для школьников, родителей, учителей и по программе общего образования, и по форматам: кружки, техническое творчество. То есть в летний каникулярный период у ребят есть доступ к такому формату времяпрепровождения и обучения", - сказала она.

"Главное, чтобы в бесплатном контенте не было ответов на задачки для школьников", - отреагировал Мишустин.

Чупшева в ответ на его реплику пояснила, что контент отбирается. По ее словам, в навигаторе представлена школьная цифровая платформа Сбербанка, "Яндекс.Школа", "Учи.ру". "То есть те программы, которые получили экспертное признание. В целом 8 млн школьников пользуются этими программами", - уточнила она, добавив, что Минпросвещения выступает экспертом, оценивая качество контента, которым сегодня пользуются школьники.

"Создание цифровой платформы - очень важно, для школы - особенно", - ответил Мишустин.