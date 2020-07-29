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Сбербанк за полгода отразил более 60 DDoS-атак

Центр кибербезопасности Сбербанка ежедневно обрабатывает до 250 подозрений на инциденты, которые могут быть связаны с кибератаками

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сбербанк стал чаще сталкиваться с кибератаками: в 2020 году специалисты уже отразили более 60 DDoS-атак - почти столько же, сколько за весь 2019 год. Об этом в интервью ТАСС рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"В 2020 году уже отражено более 60 DDoS-атак. Это почти столько же, сколько за весь 2019 год", - сказал он.

По словам Кузнецова, Центр кибербезопасности Сбербанка ежедневно обрабатывает до 250 подозрений на инциденты, которые могут быть связаны с кибератаками.

"В среднем за квартал центр выявляет около 1,5 тыс. фишинговых ресурсов, около 2 тыс. релевантных уязвимостей, из них около 50 - с эксплойтами (подвид вредоносных программ - прим. ТАСС) в публичном доступе. Платформа аналитики кибергуроз, которая является собственной разработкой Сбербанка, на сегодня содержит более 46 млн индикаторов компрометации. Прирост индикаторов составляет более 1 млн в квартал", - отметил Кузнецов.

Специалисты Сбербанка по кибербезопасности каждую неделю изучают в среднем около 400 сообщений о продаже данных на закрытых форумах и в "теневом интернете", добавил он.

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