"Норникель" вложит 200 млн рублей в ремонт трубы на металлургическом заводе в Норильске

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. "Норникель" в течение двух лет вложит в ремонт трубы Надеждинского металлургического завода в Норильске (Красноярский край) 200 млн рублей. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Заполярного филиала компании.

"На Надеждинском металлургическом заводе Заполярного филиала компании "Норникель" приступили к ремонту одной из двух дымовых труб высотой 250 м. Стоит отметить, что обе трубы были построены в 1980 году и являются уникальными в своем роде как по техническому воплощению, так и по высоте. Ремонт дымовой трубы планируется провести в течение ближайших двух лет. На его проведение компания направит 200 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Труба высотой в 250 м, ее диаметр в самом верху составляет девять метров. По трубе удаляются газы из плавильных печей. Работой займется специализированная подрядная организация из Новосибирска. Для этого подрядчик планирует использовать специализированное оборудование - шахтный подъемник, который облегчит работу монтажникам.

Надеждинский металлургический завод самое молодое и высокотехнологичное производственное подразделение Заполярного филиала. Его первая очередь была введена в эксплуатацию в 1979 году, вторая - в 1981. Предприятие перерабатывает никелево-пирротиновый концентрат Талнахской обогатительной фабрики, из которого в дальнейшем извлекается концентрат никеля и меди, никелевый концентрат Норильской обогатительной фабрики, металлосодержащий продукт Талнахской обогатительной фабрики, никелевый шлак Медного завода.