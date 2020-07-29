В компаниях OMV и Engie прокомментировали санкции США против "Северного потока - 2"

ТАСС, 29 июля. Санкции США против "Северного потока - 2" ставят под угрозу привлекательность Европы как направления для инвестиций. Об этом в ходе конференц-кола сообщил глава австрийской OMV - одного из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту - Райнер Зеле.

"Как бы то ни было, как европейская компания, мы ожидаем, что политики обеспечат привлекательность Европы для инвесторов, потому что я вижу большие риски: если мы планируем инвестировать миллиарды в проект, который соблюдает все правила и регуляторные тонкости Европы, мы должны спросить себя: хотим ли мы влияния на нас от третьих стран? Нам нужно убедить инвестировать в Европу. В общем, хотелось бы прояснить этот момент, но лучше, чтобы на эти вопросы отвечали политики", - сказал Зеле.

При этом он отметил, что санкции - это политический вопрос, он требует политического ответа, который должен даваться политиками, а не компаниями. "OMV всегда соблюдает санкции, всегда их учитывает", - добавил глава OMV.

Позиция корпорации Engie

Французская энергетическая корпорация Engie приняла к сведению и изучит последние рекомендации властей США, однако не планирует отказываться от участия в дальнейшем строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"Engie изучает новые рекомендации США и рассматривает возможность следования им. Эти новые рекомендации появились 15 июля, они затрагивают любое предприятие, участвующее в строительстве "Северного потока - 2". Мы бы хотели следовать этим рекомендациям США", - заявил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли Engie на фоне "обновления рекомендаций" прекратить участие в дальнейшем строительстве газопровода, сотрудник пресс-службы сказал, что "нет, об этом речь не идет".

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что представители американских властей уже провели переговоры с германскими и европейскими компаниями, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток - 2". Они рассказали подрядчикам о возможных санкциях за участие в строительстве. В статье говорится, что состоялось несколько видеоконференций, с американской стороны в них приняли участие представители Госдепартамента, министерств финансов и энергетики. С кем из подрядчиков контактировали представители США в публикации не уточнялось, однако в пресс-службе Engie ТАСС подтвердили сам факт проведения подобных переговоров.

Усиление давления

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Госсекретарь США Майкл Помпео в среду заявил, что американское внешнеполитическое ведомство включит эти газопроводы в число проектов, подпадающих под закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В конце 2019 года американский президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, в который было включено положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2", в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте. На этом фоне швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что Россия может достроить газопровод своими силами.

Европейские партнеры "Газпрома" - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и германские Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до €950 млн каждый. Общий объем инвестиций OMV к настоящему времени составляет €712 млн, отметили ранее в пресс-службе австрийской компании.