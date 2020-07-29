Немецкая E.On и SAP займутся разработкой облачной платформы для энергетического рынка

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Немецкая энергетическая компания E.On объявила о сотрудничестве с производителем программного обеспечения SAP в рамках проекта по внедрению платформы SAP S/4HANA. Новое решение позволит автоматизировать документооборот и обмен информацией между участниками энергетического рынка, сообщил ресурс PRNewswire.

"Партнерство с SAP поможет E.On реорганизовать структуру и процессы, что стало особенно актуальным после приобретения компании Innogy. Мы ожидаем, что проект даст возможность повысить уровень автоматизации и стандартизации работы компании, что сделает ее более эффективной и позволит установить новый отраслевой стандарт", - сказал член правления E.On Томас Кениг.

В рамках совместного проекта будет разработано новое технологическое решение для работы энергосети на базе облачной платформы SAP S/4HANA. Ожидается, что оно позволит сделать процессы, связанные с выставлением счетов и обменом данными, более эффективными и согласованными на уровне всей группы компаний. Таким образом, поставщики электроэнергии и сетевые операторы получат возможность ускоренного и упрощенного обмена информацией с высоким уровнем точности, а высокая степень согласованности данных даст возможность внедрять стандартизированные решения, тем самым сокращая расходы на разработку индивидуальных программных продуктов.

Согласно оценкам компании, внедрение облачной платформы должно в долгосрочной перспективе сэкономить группе E.On более 40% затрат.