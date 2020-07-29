"Норникель" отремонтирует железнодорожный мост под Норильском в 2020 году

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. "Норникель" вложит 20 млн рублей в капитальный ремонт железнодорожного моста над ручьем Кайерканский на магистрали Норильск - Дудинка, которая является одной из самых северных железных дорог в мире. Ремонт планируется завершить в октябре 2020 года, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Заполярного филиала компании.

"После проведения осмотра состояния железнодорожного моста, который расположен в районе 72 км автодороги "Дудинка - Норильск" и проходит над ручьем Кайерканский, было принято решение о его капитальном ремонте. Стоимость работ оценивается в 20 млн рублей. По плану капитальный ремонт железнодорожного моста должен завершиться в октябре этого года", - сообщили в пресс-службе.

Мост был построен в 1953 году. Это двухпролетное капитальное сооружение с опорой посередине. Инженеры приняли решение изменить конструкцию на однопролетную, которая не будет уступать по характеристикам. Работникам предстоит провести демонтаж опоры и двух пролетов - длина каждого 17,5 м, а вес 200 т. Вес нового моста составит 75 т.

Норильская железная дорога изолирована от других железнодорожных сетей, по ней осуществляются перевозки грузов из порта Дудинки в Норильский промышленный район и обратно. Ее строительство началось в 1935 году, до 1998 года здесь осуществлялись пассажирские перевозки.