Более 7,1 млрд рублей в период пандемии направлено на поддержку экономики Тверской области

ТАСС, 29 июля. Свыше 7,1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов направлено на поддержку секторов экономики Тверской области в качестве господдержки в период пандемии коронавируса. Это помогло добиться стабилизации ситуации и не допустить спада основных показателей, сообщил губернатор Игорь Руденя в среду на заседании правительства региона.

"Сейчас мы продолжаем работать в нестандартной ситуации, в условиях эпидемии коронавируса. Важно не допустить резкого спада экономики, ведь это наши рабочие места, качество жизни граждан. Уже в мае текущего года обстановка начала стабилизироваться. Государством реализованы масштабные меры поддержки экономики, в Тверской области на эти цеди выделено 7 млрд 119 млн рублей", - приводит пресс-служба облправительства слова Рудени.

По данным пресс-службы, из направленных средств свыше 5,5 млрд рублей поступили из федерального бюджета, более 1,5 млрд рублей - из регионального. Меры господдержки позволили добиться повышения основных показателей региональной экономики. "В мае 2020 года в промышленности зафиксирован рост объемов производства на 1,6%, в обрабатывающих производствах - 2,6%. Позитивная тенденция продолжена в июне, если в мае индекс промпроизводства был равен 92,5, в июне - уже 93,7", - отметили в пресс-службе.

Положительная динамика, по информации пресс-службы, также отмечена в сфере строительства, розничной торговле, перевозке грузов и экспорте товаров. "Главными задачами в экономике остаются снижение рисков и поиск возможностей для дальнейшего развития, решение инфраструктурных вопросов, кооперация производств области. Так, в непростых условиях 39 компаний Верхневолжья перепрофилировались на выпуск востребованных средств индивидуальной защиты", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, правительством Тверской области был разработан перечень системообразующих предприятий, поддержка которых имеет стратегическое значение, сформирован региональный пакет мер в соответствии с аналогичным федеральным планом первоочередных мероприятий. В него включены в том числе беспроцентные займы на выплату зарплат, кредиты под 2% на поддержку занятости, продление сроков уплаты налогов, реструктуризация долгов по договорам займов.