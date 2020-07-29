Аграрные компании Тульской области создадут более 1,4 тыс. рабочих мест в 2020 году

ТУЛА, 29 июля. /ТАСС/. Пять аграрных предприятий, в том числе "Тульская мясная компания", тепличный комплекс "Тульский", завершили реализацию инвестиционных проектов в 2020 году, в результате чего на их площадках будут созданы свыше 1,4 тыс. рабочих мест. Об этом на брифинге сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин.

"В текущем году завершен в полном объеме проект "Тульской мясной компании", это свиноводческий комплекс, комбикормовый завод, элеватор, а также построена первая очередь тепличного комплекса "Тульский", введены линия по производству вафель компании "Тореро", элеватор и картофелехранилище в "Богородицком альянсе", зерновой комплекс компании "Жак". По данным проектам предусмотрено создание более 1,4 тыс. рабочих мест", - сказал Степин.

По его словам, в стадии завершения находятся еще несколько инвестиционных проектов региональных компаний АПК, в которых суммарно планируется создать еще свыше 560 рабочих мест. "Мы надеемся, что эти проекты будут реализованы также в этом году. Кроме того, на уже действующих аграрных предприятиях также есть потребность в работниках. На сегодняшний день есть порядка 1,3 тыс. вакансий, из них около 400 - для трудоустройства на сезонных работах", - отметил Степин.

Всего, по данным министра, в Тульской области работают около 1 тыс. сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, более 160 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в сфере АПК трудятся порядка 30 тысяч человек. При участии губернатора Алексея Дюмина, начиная с 2016 года, заключено 45 соглашений с инвесторами на сумму 110 млрд рублей. Проекты имеют разные сроки реализации и предполагают создание в общей сложности 4 тыс. рабочих мест.