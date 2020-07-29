"Билайн" запустил услугу eSIM в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мобильный оператор "Билайн" запустил услугу по подключению виртуальных сим-карт (eSIM) в магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге. В будущем оператор даст возможность своим клиентам подключать eSIM удаленно, без необходимости приходить в салоны связи, говорится в сообщении компании.

Сейчас абоненты "Билайна" могут оформить eSIM в офисах продаж: сотрудник магазина сформирует специальный QR-код, который нужно отсканировать и подключить таким образом услугу, установив на свой смартфон или планшет профиль eSIM. С сентября эта услуга станет доступна абонентам по всей России, уточнили в компании.

Кроме того, в будущем компания предполагает регистрировать eSIM полностью удаленно, в том числе через сайт компании, приложение или портал госуслуг.

Ранее в среду "Мегафон" сообщил о начале тестирования eSIM в Москве - во флагманском магазине оператора в ТЦ "Метрополис". Оператор собирает заявки клиентов на подключение к eSIM, а уже с 3 августа начнет подключать услугу в салонах крупнейших регионов по всей стране. При этом, чтобы участвовать в эксперименте, абоненту необходимо обратиться в один из офисов продаж.

В пресс-службе МТС при этом отметили, что активно тестируют и используют eSIM в проектах "интернета вещей". "Для массового рынка мы считаем правильным полноформатный запуск eSIM для всех желающих, без заявок, ваучеров или обязательных визитов в салон. Только при таких условиях и с соблюдением всех регуляторных требований технология может стать массовой и востребованной. МТС планирует такой запуск в ближайшее время", - уточнили в компании.

Полноценное внедрение eSIM

eSIM - встроенный в устройство модуль, который дает возможность пользоваться услугами оператора без необходимости вставлять обычную сим-карту и приходить в офис для заключения договора об оказании услуг. Вместе с тем в России пока что отсутствует возможность удаленного заключения договора на предоставления услуг связи, из-за чего полноценное внедрение eSIM невозможно.

О необходимости принятия законодательных изменений, которые должны легализовать в том числе удаленное подключение услуги, неоднократно заявляли операторы связи.

Минкомсвязь в январе подтверждала, что активно ведет работу над нормативной базой для внедрения eSIM. По мнению министерства, удаленная идентификация абонентов eSIM должна быть прописана в законах, о чем говорят все операторы связи. В министерстве при этом обещали, что все необходимые законодательные акты будут готовы в течение 2020 года.

Первым из операторов "большой четверки" услугу по подключению eSIM в своих точках продаж запустил в 2019 году Tele2, получив соответствующее разрешение Минкомсвязи. Также сейчас подключить eSIM от Tele2 можно при личном обращении в магазинах re:Store и "Связного".