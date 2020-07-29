Глава Мурманской области предложил упростить передачу земель Минобороны

МУРМАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил расширить программу "Дальневосточный гектар" на регионы Арктической зоны и упростить процедуру передачи земель лесного фонда и ряда земельных участков Минобороны в собственность региона под реализацию программы "Арктический гектар". Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области по итогам встречи губернатора Андрея Чибиса с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.

"Распространение на Арктическую зону механизма упрощенного и безвозмездного предоставления земельных участков, который успешно показал себя на Дальнем Востоке, для Мурманской области - необходимое решение", - приводятся в сообщении слова Чибиса.

Здесь же говорится, что Чибис предложил упростить предоставление земельных участков из категории земель лесного фонда и заняться передачей неиспользуемых земель Минобороны России в собственность региона или муниципальных образований. По словам главы региона, в Мурманской области выросли объемы индивидуального жилищного строительства, а с учетом "арктических льгот" и мер поддержки, которые приняли в этом году на региональном уровне, получение земельных участков стало привлекательным для малого и среднего бизнеса.

Козлов поддержал предложение Чибиса, но акцентировал внимание, что для будущих арендаторов земель должны быть предусмотрены обязательства по минимальному воздействию на экосистему лесов: отсутствие объектов капитального строительства, минимальные изменения ландшафта и растительности при благоустройстве, экологические тропы, места рекреации, порядок вывоза отходов и прочее.

"Земли коренных малочисленных народов также должны быть учтены, и они не должны пострадать", - приводятся слова Козлова на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.