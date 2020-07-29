На Ставрополье в 2020 году на поддержку МСП направят более 900 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят на поддержку малого и среднего бизнеса в 2020 году по национальному проекту свыше 900 млн рублей. Об этом журналистам в среду сообщил министр экономического развития региона Сергей Крынин.

"На реализацию нацпроекта ["Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"] только из федерального бюджета на 2020 год выделено 722,7 миллиона рублей, из краевого бюджета было выделено более 200 миллионов рублей. Общая сумма всех денег, которая будет потрачена в рамках нацпроекта, в этом году составит более 900 миллионов рублей", - сказал Крынин.

По его словам, в этом году в крае действует несколько программ поддержки бизнесменов. "Это субсидирование предпринимательства, субсидирование приобретенного оборудования, субсидирование на создание или развитие социального предпринимательства и поддержка предпринимательства в инновационной, образовательной сфере. Я могу сказать, что первая программа, которую я назвал, уже показала свою эффективность", - отметил министр.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.