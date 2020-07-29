Племзаводы и репродукторы Удмуртии в I полугодии почти на 9% увеличили производство молока

ИЖЕВСК, 29 июля. /ТАСС/. Объем произведенного молока в племенных заводах и репродукторах Удмуртии в первом полугодии 2020 года вырос почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза республики.

"Племенная база молочного скотоводства Удмуртии - это 40 заводов и репродукторов. Так, за первое полугодие 2020 года племенные сельхозорганизации произвели 152,9 тыс. тонн молока, приросли на 8,9% к аналогичному уровню 2019 года, плюс 12,5 тыс. тонн", - сообщили в пресс-службе.

В племзаводах сейчас содержатся более 36 тыс. высокопродуктивных коров. Количество голов выросло на 755 к аналогичному уровню 2019 года, а удельный вес коров в общем поголовье достиг 34%. В министерстве отметили, что среди районов наивысшая продуктивность стада отмечается в Воткинском - 5 219 кг, а среди заводов и репродукторов - у крестьянского хозяйства Собина - 5 837 кг.

Племенные заводы и репродукторы Удмуртии в первом полугодии 2020 года увеличили реализацию племенного молодняка крупного рогатого скота более чем на 30%.

Племенной скот - это чистокровные животные, с достоверным происхождением и высокими ценными хозяйственными и продуктивными качествами.