Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ за первое полугодие вырос до 42,3 млрд рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Чистый убыток "Аэрофлота" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие вырос почти в три раза, до 42,3 млрд рублей. Это следует из отчетности компании.

Во втором квартале чистый убыток компании составил 26,1 млрд рублей против прибыли в 2,9 млрд годом ранее.

"Фактором ухудшения операционных результатов стало масштабное влияние ограничений на перевозки пассажиров и карантинных мер как в международном сообщении, так и между регионами Российской Федерации. Во втором квартале 2020 года совокупное снижение пассажирооборота по отношению к аналогичному периоду 2019 года составило 92,1%, поскольку перевозки на международных линиях прекратились практически полностью, выполнялись лишь вывозные рейсы, а перевозки во внутреннем сегменте существенно сократились в связи с введением региональных карантинных мер", - говорится в сообщении авиакомпании.

При этом за первое полугодие выручка компании составила 121,7 млрд рублей (снижение на 51,9%), валовой убыток - 55,8 млрд рублей (увеличился в 3,4 раза).

"Снижение спроса на перевозки, начавшееся в первом квартале и достигшее своего пика во втором, обусловило существенное давление на финансовый результат шести месяцев 2020 года. Оптимизационные инициативы, направленные на сокращение чистого убытка, который за шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд рублей, смягчили негативный эффект, однако не смогли полностью его нивелировать", - отметили в авиакомпании.