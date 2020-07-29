Экспорт фармацевтической продукции на Ставрополье за пять месяцев вырос в 65 раз

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Ставрополье за первые пять месяцев 2020 года экспортировало фармацевтическую и косметическую продукцию на сумму около $600 тыс., что в 65 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Министерства энергетики, промышленности и связи края.

"За первые пять месяцев 2020 года темпы роста экспорт фармацевтической и косметической продукции из Ставропольского края увеличились на 6455,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Если с января по май 2019-го было экспортировано товаров на сумму около $10 тыс., то в 2020 году экспорт составил порядка $600 тыс.", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что таких показателей удалось добиться в основном за счет экспорта антисептиков и лекарств.

"Серьезный рост экспортных поставок продукции обеспечила работа крупных фармацевтических и косметических предприятий Ставрополья. В частности, увеличение произошло за счет выпуска антисептических средств и лекарственных препаратов, в том числе - одобренного Минздравом России препарата для лечения новой коронавирусной инфекции. Мощностей заводов хватило как для обеспечения собственных потребностей региона, так и для нужд других регионов нашей страны", - приводятся в сообщении слова министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шульженко.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров.