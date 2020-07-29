Минприроды поддержало соглашение "Норникеля" и "Роснефти" по участкам в Арктической зоне

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Минприроды России поддерживает достижение "Роснефтью" и "Норникелем" договоренностей о партнерстве в области топливообеспечения и разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края, лицензии будут выданы на основании аукционов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минприроды поддерживает, что компании "Роснефть" и "Норникель" достигли договоренностей о партнерстве в области топливообеспечения и разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края. Предоставление лицензии на пользование участками недр в любом случае будет осуществляться по итогам аукционов", - отметили в министерстве.

Ранее "Норникель" и "Роснефть" достигли договоренности о партнерстве в области топливообеспечения. В частности, компании предлагают Минприроды включить в аукцион на Турковский участок (в том числе Ушаковское месторождение) требования о наличии действующих проектов в Арктике.

Компании направили совместное письмо Минприроды, в котором "Норникель" поддержал лицензирование Турковского участка (включая Ушаковское месторождение) на условиях, предложенных "Роснефтью", с включением требования о наличии у участников аукциона действующих проектов по разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края, а также обязательств осуществлять транспортировку газа по Северному морскому пути с использованием судов ледового класса российской постройки.

В случае приобретения лицензии на этот участок, "Роснефть" обеспечит поставку недостающих объемов газа предприятиям "Норникеля" из запасов Ушаковского участка после начала его разработки, отмечается в сообщении. Кроме того, с октября 2020 года по апрель 2021 года "Роснефть" поставит по Северному морскому пути предприятиям ГМК в Норильском промышленном районе до 123,9 тыс. тонн нефтепродуктов. Сотрудничество компаний позволит высвободить значительную часть резервуарного парка ГМК в регионе для проведения комплексного обследования и модернизации инфраструктуры, отмечали в "Норникеле".