В Конгрессе считают, что Amazon, Facebook, Apple и Google могут злоупотреблять положением

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Американские корпорации Amazon, Facebook, Apple и Google могут злоупотреблять тем, что играют ведущую роль на рынках в США, их влияние вырастет из-за пандемии нового коронавируса. Об этом заявил в среду на слушаниях глава подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд).

"Цель сегодняшних слушаний состоит в том, чтобы оценить доминирующую роль Amazon, Apple, Facebook и Google", - констатировал законодатель. Он отметил, что каждая из компаний обладает огромным влиянием, в том числе в сфере предоставления доступа к информации и рынкам. По словам Сисилини, у этих компаний "есть мотивы и возможность злоупотреблять этой властью".

"Любое действие этих компаний оказывает сильнейшее и долгосрочное воздействие на сотни миллионов из нас", - отметил конгрессмен. "Они могут взимать непомерные сборы, навязывать тягостные контракты и получать важные данные от людей и компаний, которые на них полагаются", - подчеркнул законодатель. "До пандемии COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) каждая из этих корпораций уже являлась гигантом нашей экономики. Однако в свете пандемии они, вероятно, станут сильнее, чем когда-либо раньше", - полагает Сисилини.

По словам конгрессмена, Amazon, Facebook, Apple и Google "пользуются контролем над цифровой инфраструктурой, чтобы следить за другими компаниями, за их ростом, работой и тем, могут ли они стать конкурентами". У указанных корпораций "слишком много власти", подчеркнул Сисилини.

Расследование законодателей

Как заявил председатель юридического комитета Палаты представителей Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк), в ходе расследования, проведенного конгрессменами, в частности, в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google, были выявлены "свидетельства того, что небольшое число корпораций захватили огромную долю сетевой торговли и коммуникаций". Законодатель подчеркнул, что Конгресс США должен "не допустить злоупотребления новыми монополистами имеющейся у них властью".

Надлер заострил внимание на том, что во время расследования представители ряда компаний поделились с законодателями своими опасениями относительно работы крупных технологических корпораций. По словам конгрессмена, многие представители бизнеса "опасаются отключения от этих платформ".

Сисилини уточнил, что во время разбирательства были рассмотрены документы, касающиеся работы Amazon, Apple, Facebook и Google, а также заключения, представленные десятками специалистов. Законодатель заверил, что в расследовании на равных условиях участвовали демократы и республиканцы.

О слушаниях

Слушания в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей проходят в рамках антимонопольного расследования. На вопросы законодателей должны ответить главы Amazon, Apple, Facebook и Google.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении указанных четырех компаний для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который занимается делами Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.