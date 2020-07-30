"Известия": профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на письмо зампреда ФНПР Давида Кришталя, направленное в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

По данным газеты, минимальное пособие ФНПР предлагает установить на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за II квартал прошлого года, максимальный размер - на уровне средней зарплаты в субъекте. В письме отмечено, что выплата должна составлять не менее половины утраченного заработка, так как это соответствует конвенции Международной организации труда "О содействии занятости и защите от безработицы".

В Минтруде "Известиям" сообщили, что предложения по поводу размера пособия будут тщательно изучены. Также там напомнили, что пособия в этом году уже увеличили из-за напряженности на рынке труда.

"Пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов. Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы", - добавили в пресс-службе Минтруда.