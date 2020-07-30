Главы интернет-гигантов США на слушаниях подтвердили опасения о нарушениях

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Слушания в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США подтвердили опасения американских законодателей относительно нарушений в работе компаний Amazon, Facebook, Apple и Google. Об этом заявил председатель указанного подкомитета Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд).

"То, что мы услышали от свидетелей на слушаниях, подтвердило доказательства, собранные нами в течение последнего года", - приводит агентство Reuters слова законодателя. По его оценке, руководители данных компаний, отвечая на вопросы конгрессменов, признали, что допускают те действия, которые вызывают обеспокоенность у членов подкомитета.

Как заявил перед слушаниями Сисилини, Amazon, Facebook, Apple и Google могут злоупотреблять тем, что играют ведущую роль на рынках в США. По словам законодателя, цель слушаний состояла в том, чтобы "оценить доминирующую роль" компаний. Они, как подчеркивал Сисилини, обладают огромным влиянием, в том числе в сфере предоставления доступа к информации и рынкам. У этих компаний "есть мотивы и возможность злоупотреблять этой властью", заявлял конгрессмен.

Слушания состоялись в рамках антимонопольного разбирательства. Главы Amazon, Facebook, Apple и Google отвечали на вопросы законодателей по видеосвязи в течение более пяти часов.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении указанных четырех компаний для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который занимается делами Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили законодатели в Палате представителей Конгресса США.