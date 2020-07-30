"Ъ": пивовары опасаются снижения производства солода в ЕАЭС на 50% из-за новых правил

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции (СРП) направил обращение к председателю коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилу Мясниковичу с просьбой перенести срок вступления в силу техрегламента ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" на один-два года. Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение.

Авторы обращения недовольны тем, что в тексте технического регламента в отношении пива увеличен верхний предел допустимой замены пивоваренного солода с 20% (в действующем российском законодательстве) до 50%. По их мнению, это приведет к снижению объемов производства солода на 50%, из-за чего сократятся посевные площади и уменьшится занятость в сельском хозяйстве в странах ЕАЭС.

Также, по данным газеты, в СПР считают, что возникнет неравенство локальных и транснациональных компаний, в результате чего первые будут вытеснены с рынка.

В ЕЭК изданию подтвердили поступление обращения. В Минэкономики знают о предложениях, в настоящее время они прорабатываются, передает газета. В Минфине "Коммерсанту" сообщили, что разработали и направили на согласование в заинтересованные органы власти проект решения совета ЕЭК о переносе сроков вступления в силу техрегламента на 1 января 2022 года.

Инициативу СРП поддерживают в Армении. Гендиректор ЗАО "Ереванское пиво" (по данным издания, предприятие владеет более 50% рынка пивной продукции страны) Ашот Багдасарян направил обращение к члену коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артаку Камаляну. Письмо, как сообщает газета, идентично обращению российских производителей.