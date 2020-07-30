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Пандемия COVID-19

Страны G7 обсудили восстановление транспорта и туризма в условиях пандемии

Представители Группы семи подчеркнули необходимость сотрудничества на уровне международных организаций, национальных правительств и отраслей промышленности

ТАСС, 30 июля. Представители стран - членов Группы семи (G7) обсудили восстановление транспортной системы и туристической отрасли в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе, который распространил в среду Госдепартамент США.

"Признавая сохраняющиеся проблемы, вызванные пандемией COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа - прим. ТАСС) <...>, эксперты G7 выступили с инициативой по оживлению глобальной транспортной системы", - отмечается в сообщении.

Представители Группы семи подчеркнули необходимость сотрудничества на уровне международных организаций, национальных правительств и отраслей промышленности, а также призвали обратить внимание на существенную роль транспорта в восстановлении мировой экономики.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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