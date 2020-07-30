Росатом: Россия вложила 47 млрд рублей в утилизацию ядерного топлива в Арктике

ТАСС, 30 июля. Россия за время реализации международных проектов по утилизации отработанного ядерного топлива и атомных подлодок, хранившихся на арктических базах в Северо-Западном федеральном округе, вложила в них более половины средств - 47 из 91 млрд рублей. Изначально больше денег выделяли иностранные партнеры, сообщили ТАСС в Росатоме.

"Изначально наши иностранные партнеры выделяли больше средств для утилизации подлодок, выполнения инфраструктурных проектов для обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами. Однако ситуация изменилась, и к настоящему моменту суммарные расходы России и ее международных партнеров примерно уравнялись. Всего за период с 2003 по 2019 годы был потрачен 91 млрд рублей, и на Россию пришлось больше половины этих средств, она выделила за эти годы свыше 47 млрд рублей ", - сообщили в госкорпорации.

По данным Росатома, только за 2019 год РФ вложила в проекты по утилизации ОЯТ на северо-западе страны 6,89 млрд рублей, международные доноры в шесть раз меньше - 1,03 млрд.

Сейчас работы ведутся преимущественно на территории Мурманской области, где находится несколько объектов, где хранятся ОЯТ и выведенные из эксплуатации ледоколы и подлодки. В частности, в хранилище отходов от эксплуатации атомного флота в губе Андреева, на базе ВМФ Гремиха, где ремонтируют атомные суда, и хранилище ОЯТ в губе Сайда. Как ранее сообщал руководитель проектов международной технической помощи проектного офиса "Центр международных программ и проектов в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯСРОО" Росатома Анатолий Григорьев, к настоящему моменту были утилизированы более половины отходов в Северо-Западном ФО, полностью решена проблема на Дальнем Востоке.

В 1997 году Норвегия совместно с Россией в рамках технической помощи приступила к реализации программ по утилизации отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов на побережье Кольского полуострова. Затем к этой работе подключились другие европейские страны, появились новые направления и технологии переработки, над которыми работали ученые из РФ, Норвегии, Великобритании и Германии.