Власти: рост промпроизводства в Дагестане обусловлен динамикой в обрабатывающих отраслях

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Объем промпроизводства в Дагестане за первое полугодие 2020 года вырос на 8,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, это связано в основном с увеличением объемов производства крупного в регионе машиностроительного предприятия, а также с увеличением объемов производства в обрабатывающих отраслях. Об этом сообщили ТАСС в четверг в министерстве промышленности и торговли региона.

"Индекс промышленного производства за январь-июнь 2020 года в целом составил 108,3% по отношению к первому полугодию прошлого года. На рост промышленного производства повлияло увеличение объемов производства в обрабатывающих отраслях в основном за счет исполнения государственного оборонного заказа. Кроме того, значительную часть показателей индекса промпроизводства формирует работа крупного машиностроительного предприятия ОАО "Концерн "КЭМЗ", который относится к виду деятельности "производство прочих транспортных средств и оборудования". Их производительность оказала существенное положительное влияние на общий показатель развития промышленности республики", - сказал собеседник агентства.

В министерстве добавили, что индекс в обрабатывающих производствах составил 114,5%, в добыче полезных ископаемых - 80,6%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха - 94,9%.

Наиболее высокие показатели роста промышленного производства зафиксированы у предприятия ОАО "Концерн КЭМЗ" (107,6%), АО "КЭАЗ" (109,1%), ОАО "Авиаагрегат" (110,6%), ООО "Дагестан Стекло Тара" и других предприятий. Кроме того, в регионе выросло производство резиновых и пластмассовых изделий на 71,9%, а также на 56,8% производство напитков.

Объем промпроизводства в Дагестане по итогам первого квартала 2020 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.