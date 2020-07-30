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РЖД отменили массовые мероприятия на День железнодорожника

Это связано с ограничениями в некоторых регионах из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. РЖД отменили массовые мероприятия, приуроченные ко Дню железнодорожника, в связи с сохранением в некоторых регионах РФ ограничений на фоне пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе РЖД. В этом году праздник приходится на 2 августа.

"В связи с сохраняющимися ограничениями на проведение массовых мероприятий в ряде регионов, а также руководствуясь заботой о здоровье сотрудников компании, принято решение об отмене в этом году массовых мероприятий, приуроченных ко Дню железнодорожника, в том числе благотворительного забега "Достигая цели", - рассказали в компании.

Представитель РЖД добавил, что все собранные к настоящему моменту средства будут переданы благотворительному фонду "Линия жизни" и другим благотворительным организациям - партнерам в разных городах. Забег пройдет в формате онлайн: участники смогут пробежать дистанцию индивидуально, используя мобильное приложение. Сделать это можно будет не только 2 августа, когда должен был состояться забег, а в течение всего месяца.

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